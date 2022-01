En 2022, les voyageurs rêvent de plages paradisiaques

Le site d'avis et de conseils touristiques TripAdvisor a publié les tendances de voyages pour l'année 2022. Loin d'être complètement libérés des restrictions sanitaires pour voyager aujourd'hui, les voyageurs et autres aventuriers signent un retour à la normalité pour l'année à venir. Ambiance ocre, eau turquoise et plages paradisiaques.

Parce que oui, le soleil, la plage et la mer sont des critères tendance, selon le classement du site. La Méditerranée remportant un franc succès, entre les Îles Baléares (Majorque en tête, Ibiza en 6e), la Grèce (Rhodes en 3e place, Santorin en 10e), ou encore la Croatie et sa capitale Dubrovnik (5e).

En décortiquant ce classement, on retrouve les classiques plages des Caraïbes. Tulum, au Mexique et son eau turquoise (4e), la République Dominicaine (17e) ou encore l'île de Saint-Martin (19e). Rien de nouveau (sous le soleil), si ce n'est que les touristes reprendront leurs habitudes et plongeront les pieds dans le sable.