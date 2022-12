En 2022, l’inflation devrait s’élever à 9,6% et redescendre à 5,3% en 2023

L’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en novembre 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique sont adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmentés de 2%, respectivement en décembre 2022 et en janvier 2023.

En 2023, les prévisions mensuelles de l’indice santé, l’indice pivot serait une nouvelle fois franchi en avril 2023. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient ainsi adaptés au coût de la vie et donc augmentées de 2%, respectivement en mai 2023 et en juin 2023.

Ensuite, selon le Bureau du Plan, l’indice pivot suivant (128,11) ne serait pas dépassé en 2023. Il n’y aurait donc plus d’autre indexation automatique des salaires et allocations avant 2024.