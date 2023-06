En 2022, l’Europe a eu un coup de fièvre. Elle s’est réchauffée deux fois plus que le reste du monde

En 2022, les précipitations ont été inférieures à la moyenne dans une grande partie de l’Europe. Il s’agit de la quatrième année sèche consécutive dans la péninsule ibérique et de la troisième année sèche consécutive dans les régions montagneuses des

Alpes et des Pyrénées.

La France a connu la période de janvier à septembre la plus sèche depuis 1976, de même que le Royaume-Uni et Uccle (Belgique) pour la période de janvier à août, ce qui a eu des répercussions considérables sur l’agriculture et la production d’énergie. Les réserves d’eau de l’Espagne ont chuté et ne représentaient que 41,9% de leur capacité totale le 26 juillet, avec un niveau encore plus faible dans certains bassins.

Les glaciers d’Europe ont perdu environ 880 km3 de glace entre 1997 et 2022. Les Alpes ont été les plus touchées, avec une réduction moyenne de l’épaisseur de glace de 34 mètres. En 2022, les glaciers des Alpes européennes ont connu une perte de masse record en une seule année, causée par de très faibles quantités de neige en hiver, un été très chaud et des dépôts de poussière saharienne.

L’inlandsis groenlandais a perdu 527 gigatonnes de glace entre 1972 et 2021, contribuant ainsi à hauteur d’environ 14,9 mm à l’élévation du niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale. Selon les évaluations scientifiques, il a continué à perdre de sa masse au cours de l’année 2022.

Les températures moyennes à la surface de la mer dans l’Atlantique Nord ont été les plus chaudes jamais enregistrées et de grandes zones maritimes de la région ont été touchées par des vagues de chaleur marine fortes, voire extrêmes.

Les taux de réchauffement en surface des océans, en particulier dans l’est de la mer Méditerranée, la mer Baltique et la mer Noire, ainsi que dans le sud de l’Arctique, ont été plus de trois fois supérieurs à la moyenne mondiale.

Les vagues de chaleur marine entraînent la migration d’espèces et des extinctions massives, l’arrivée d’espèces envahissantes et la perturbation des écosystèmes et de la biodiversité.