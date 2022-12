Un incident est également recensé, mais il concerne une entreprise pétrochimique. Le 5 mai, un sous-traitant a brièvement été exposé à des rayonnements lors de l’examen par gammagraphie d’un tuyau soudé. La dose de radiation du travailleur était inférieure aux niveaux de référence réglementaires et aucun effet direct n’a été observé sur lui. En 2021, huit anomalies et un incident avaient été recensés. En 2019 et 2020, il était question de six événements nucléaires de niveau 1.