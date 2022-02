En 2021, les arnaques amoureuses en cryptomonnaie ont atteint un record.

L'amour peut rapporter gros, surtout pour les arnaqueurs. D'après le rapport de la Federal Trade Commission, en 2021, sur les millions de dollars volés via une escroquerie amoureuse aux Etats-Unis, 139 millions ont été payés en cryptomonnaie. Ces pertes sont presque cinq fois plus importantes qu'en 2020 et plus de 25 fois qu'en 2019. Les montants d'arnaques amoureuses en cryptomonnaies sont par ailleurs les plus impressionnants.

La perte médiane individuelle dans ce secteur s'élève à 9770 dollars, contre 2400 dollars pour l'ensemble des arnaques en ligne.

L'arnaque par transfert d'argent en cryptomonnaie n'est pourtant pas le moyen le plus utilisé par les escrocs de l'amour en ligne. D'après l'étude, ce sont les cartes-cadeaux qui sont le plus utilisées dans ces arnaques digitales. Une personne sur quatre a affirmé avoir offert de l'argent en carte-cadeau à un escroc dans le cadre d'une relation à distance. Une perte de 36 millions de dollars pour 2021.