En 2003, le 'casse du siècle' au Diamond Centre d’Anvers : plus de 100 millions volés sans effraction

Pour comprendre comment un butin si mirobolant a pu être si facilement dérobé, il faut pouvoir restituer les faits, et notamment 'l’environnement' dans lequel progressent les malfrats.

Le fameux 'kilomètre carré du diamant' représente un quartier délimité par trois rues, qui recense quelque 1800 compagnies et quatre bourses, et qui génère pas moins de 30.000 emplois dans le secteur. Ce sont 80% des diamants bruts dans le monde et 50% des diamants taillés, qui transitent par là. Le Diamond Centre coordonne l’ensemble de ces activités et se charge notamment de l’importation et de l’exportation. Il accueille aussi des bureaux de courtiers, grossistes et négociants en diamants. En d’autres termes, c’est le foyer du cercle très fermé des diamantaires.

Pourtant, ce quartier n’a rien de 'bling-bling'. Les richesses ne sont pas exhibées aux vitrines comme Place Vendôme à Paris. De nuit, les rues sont même plutôt blafardes. En semaine, ce 'kilomètre carré' grouille de monde. Mais le week-end, il est intégralement vide : les banques sont fermées, ainsi que les bureaux, et les employés sont à la maison. Ainsi que les gardiens et vigiles : il n’y a personne entre vendredi 19h et lundi, 7h du matin, pas même derrière les caméras de surveillance.

Voilà déjà une fameuse faille dans le système de sécurité, qui compte aussi des capteurs de mouvements et caméras thermiques, que les voleurs n’ont pas hésité à exploiter. Mais le chemin est encore long pour sortir le magot de la salle des coffres en ne laissant aucun indice derrière soi. Comment les voleurs ont-ils pu entrer et puis sortir de ce bâtiment surprotégé ? Qui plus est, avec un tel butin ? Combien sont-ils et surtout… qui sont-ils ? Où sont passés ces diamants ? Et enfin, quelle a été l’enquête de la police belge et comment est-elle parvenue à arrêter les braqueurs ?

