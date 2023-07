En 1994, Berlusconi devient l'homme providentiel en Italie

Et si un homme pouvait tout changer? Si un homme pouvait sauver le pays de la corruption ? Et si un homme providentiel pouvait faire oublier les vieux partis, la mafia et empêcher les communistes de s’emparer du pouvoir ?

Cet homme providentiel l’Italie l’a trouvé en Silvio Berlusconi au début des années 90. Alors que le pays découvrait l’ampleur de la corruption et l’emprise de la Mafia, Silvio Berlusconi a su se profiler comme le sauveur de la nation. Mais le cavaliere, le cavalier, n’est pas resté un chevalier blanc très longtemps. Les affaires ont fini par le rattraper.

Invité : Giuseppe Santoliquido, politologue et écrivain ("Italie, une démocratie pervertie ?", Ker éditions, 2011 et "Bunga Bunga, mode d'emploi : les dessous choc du système berlusconien", Renaissance du Livre, 2012)