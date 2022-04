En 1984, Toots Thielemans explique pourquoi il aime jouer de l’Harmonica

Hommage à cette figure incontournable du jazz belge et international : Toots aurait eu 100 ans ce 29 avril 2022. L’occasion de remonter le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1984 dans un reportage qui s’appelait Tout de suite. (Beau jeu de mots)

Dans ces images d’époque, il explique pourquoi il compose de la musique en mineur ; une tonalité entre les rires et les larmes. " En Belgique il y a des accords majeurs, plaisant, positif et des accords mineurs qui sont plutôt mélancoliques. Moi je suis un peu entre les deux, composé de deux accords, c’est un peu moi. Je me sens bien quand je peux pleurer un petit peu ".

Pour en savoir plus sur le ketje de Bruxelles, rendez-vous ce soir en deuxième partie de soirée sur la Une Télé, vous pourrez suivre l’incroyable documentaire l’incroyable gamin de Bruxelles.

Regardez plutôt !