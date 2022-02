En 1982, Yolande Moreau dans "Sale affaire, du sexe et du crime"

Le spectacle vivant est à l’honneur sur La Une, on va donc se faire plusieurs plaisirs en un dans cette archive de la Sonuma proposée par Hugues Hamelynck dans le 6-8. On se replonge en 1982 sur le plateau d’Arlette Vincent où l'on retrouve une Yolande Moreau toute jeune qui avait remporté le festival de Rochefort avec son spectacle Ca va faire du sexe et du crime.

On est sur la planète Yolande Moreau, qui est véritablement "tout un univers".

Elle reçoit un premier prix à Rochefort alors qu’elle commençait le spectacle avec les mains et les bras ensanglanté de désinfectant trouvé en pharmacie pour le spectacle. L’actrice est visiblement très heureuse d’avoir décroché son 1er prix bien qu’elle ne s’y attendait pas du tout. Celle qui se lance sur scène et qui allait devenir une grande actrice écrit à cette époque de nombreux textes. Elle déclare encore que c’est : C’est difficile de faire rire…