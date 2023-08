En 1972, un attentat sème la terreur aux Jeux Olympiques de Munich

Le bruit réveille un homme qui a le temps de donner l’alerte. Réveillé un premier athlète s’enfuit, un second, un entraîneur de lutte Moshe Weinberg tente d’intervenir. Il prend une balle dans la mâchoire. Les terroristes le forcent alors à le conduire jusqu’aux autres chambres. Moshe Weinberg les dirige vers celle des lutteurs et haltérophiles pensant peut-être qu’ils auront plus de chance de faire face.

C’est là que dort Yossef Romano. Comme les autres, il est surpris dans son sommeil par un déluge de cris et des coups de crosses. Il est fait prisonnier. Moshe Weinberg, déjà blessé, décide de tenter une nouvelle fois de maîtriser un des preneurs d’otage. Il se lance sur un des terroristes mais prend une balle dans le ventre et meurt. Dans la confusion un homme parvient à s’enfuir, Yossef Romano lui se saisit d’un couteau et fonce vers les terroristes. Il parvient à en blesser un, mais il est abattu juste après. Yossef Romano meurt vidé de son sang au milieu de la pièce où sont détenus 8 de ses camarades.

Munich se réveille. Ce matin-là il y a donc déjà deux morts, les télévisions et radios du monde entier sont là et racontent les événements en direct. Les négociations commencent avec les autorités allemandes. Les terroristes demandent la libération de 236 prisonniers palestiniens détenus en Israël sinon ils abattront un otage toutes les heures. A Tel Aviv, la Premier ministre Golda Meir répond très vite qu’il n’y aura aucune libération, Israël refuse toute négociation avec les terroristes. En représailles, les preneurs d’otages jettent le corps de Moshe Weinberg du balcon.

Alors que le drame se joue devant les caméras du monde entier. Le comité olympique décide, lui, de continuer les Jeux. Une décision très contestée qui plonge l’olympisme dans un malaise profond. Devant l’attitude inflexible d’Israël, les terroristes repoussent leur ultimatum et changent leurs exigences. Il leur faut maintenant un avion et une exfiltration vers Le Caire en Egypte.

Les Allemands cèdent à leurs exigences. Ils prévoient des bus et des hélicoptères pour se rendre à la base aérienne de Fürstenfeldbruck ou les attendent un Boeing 727. Les autorités montent un plan à l’aéroport. L’équipage de l’avion est remplacé par des policiers qui devront maîtriser les preneurs d’otage lors de l’inspection de l’avion qu’ils ne manqueront pas d’exiger. Pendant de temps 5 tireurs d’élites devront eux neutraliser les autres membres du commando resté près des hélicoptères.