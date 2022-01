En 1972, le Bloody Sunday : tragédie d’une guerre loin d’être oubliée.

U2 a souhaité que le texte exprime l’humanité et non le sectarisme, toute parole ayant, de près ou de loin, une pensée politique a été supprimée. Sunday Bloody Sunday n’exprime pas la colère, elle a même des arrière-pensées religieuses pacifiques, appelant à un arrêt du combat entre les Irlandais, qu’ils soient catholiques ou protestants… Espoir rencontré ? " How long, how long must we sing this song ? " Combien de temps, combien de temps devons-nous chanter cette chanson ?