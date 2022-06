En 1970, Romy Schneider se confie sur sa carrière d'actrice française

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1970 dans l'émission le carrousel aux images. Romy Schneider se confie sur sa carrière ou elle évoque que cela n'était pas simple d'être actrice dans le cinéma français.

" L’homme le plus important dans ma vie fut et reste Alain Delon… Alain m’a fait devenir femme… Certes, il m’a quittée et m’a causé une grande souffrance, mais cela m’a fait mûrir…"

Superbe document à voir ce soir sur la Une télé dans Le Temps d'une histoire avec Patrick Weber qui évoque Romy Schneider et Alain Delon, les éternels et mythiques fiancés.

Regardez plutôt !