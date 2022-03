En 1966, les femmes de la Fabrique Nationale de Herstal sont en grève

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1966 à la Fabrique Nationale de Herstal.

Le 8 mars c'était la Journée internationale des droits des femmes qui met notamment en lumière la lutte contre l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Ce combat ne date pas d'hier puisqu'en 1966, des ouvrières de la FN Herstal, fabrique nationale, vont mener une grève de douze semaines ayant pour objectif de faire avancer les conditions sociales de travail pour tous, mais surtout pour les femmes.

Un vrai moment dans l'histoire du féminisme avec des représentantes de l'époque des syndicats de la FGTB et de la CSC. Le slogan était : "A travail égal, salaire égal".