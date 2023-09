En 1962, Rachel Carson écrit "Printemps silencieux", un réquisitoire sévère contre l’usage massif des pesticides

En 1962, la biologiste américaine, Rachel Carson, auteur d’une célèbre trilogie de la mer, publie un réquisitoire sévère contre l’usage massif des pesticides et des biocides de synthèse sous le titre Silent Spring : Printemps silencieux. Ce document scientifique dénonce la propagande et la désinformation promues par l’industrie chimique et apporte des preuves incontestables concernant les ravages causés par l’épandage de produits chimiques sur l’environnement et sur la santé humaine. L’étude de Rachel Carson connaît un succès immense et inspire un mouvement populaire qui conduit à la création d’un organisme indépendant : l’Agence pour la protection de l’environnement qui fera tache d’huile en inspirant les mouvements écologistes et écoféministes dans le monde entier.

En plus d’un Oscar couronnant le meilleur film documentaire sur la biologie marine en 1952, Rachel Carson reçoit à titre posthume, pour son engagement militant au service du vivant, la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute décoration civile américaine. Elle est aujourd’hui considérée comme la mère de l’écologie.

C’est avec une fable, une fable pour demain - qui est devenue notre aujourd’hui – que s’ouvre le premier chapitre de Printemps silencieux.