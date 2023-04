En 1961, le Russe Youri Gagarine était le premier homme à goûter aux joies de l’apesanteur dans l’espace

Youri Alexeïevitch Gagarine a une grande passion : l’aviation. Et il s’en souvient clairement, cela remonte à la Seconde Guerre mondiale. Il a 9 ans et vit alors dans le Smolensk, une région de l’ouest de la Russie ravagée par les nazis. Ses frères et sœurs aînés ont été déportés dans un camp de travail forcé, lui et sa famille ont été expulsés de leur maison, son petit frère a failli être pendu… Mais au milieu de cette barbarie, Youri assiste à une scène qui va le marquer à vie.

Un chasseur soviétique endommagé vient se poser aux abords du village et un avion de secours vient récupérer le pilote un peu plus tard. Il est fasciné, autant par les appareils que par leurs pilotes. Les deux soldats prennent le temps de répondre à ses questions et ils lui montrent même les commandes à l’intérieur du cockpit. Le petit garçon a trouvé sa vocation. Pas simple, cependant, de pouvoir l’accomplir avec un père charpentier et une mère laitière.