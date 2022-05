En 1961, le général de Gaulle exhortait déjà l’Occident à la fermeté face à la Russie

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’abord en 2014 et depuis le 24 février, marque le réveil des tensions. L’opposition de l’Occident et de la Russie ne date pas d’hier. A la sortie de la deuxième guerre mondiale, quand la guerre froide s’est peu à peu installée en Europe, l’opposition entre les deux blocs, celui de l’Ouest et celui de l’Est, était déjà une réalité. En 1961, la tension s’est cristallisée autour de Berlin, symbole de la victoire sur le nazisme et ligne de fracture entre les pays sous influence soviétique et alliés des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France.