En 1934, un sacrifice épique du Tour de France : René Vietto remonte un col à contresens pour sauver son leader

Le mano à mano continue entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar au Tour de France, tandis que Wout Van Aert enchaîne les deuxièmes places, tout en servant incroyablement son leader dans les différents cols. Un dévouement qui le rend sûrement encore plus populaire auprès du public. L’histoire du Tour retient néanmoins un sacrifice encore plus grand : celui de René Vietto, qui entre dans la légende lors de son ascension dans le col de Portet-d’Aspet le 20 juillet 1934.

Depuis 1930, le Tour se court par équipe nationale et à chaque fois, les Français l’emportent. Leurs plus sérieux rivaux sont les Belges, qui gagneront l’année suivante, et les Italiens. L’année précédente, on a créé le grand prix de la montagne, le meilleur grimpeur, et on crée aussi pour la première fois une étape contre-la-montre.

Quatre ans plus tard, un jeune cycliste, René Vietto, né près de Cannes, participe à son premier Tour de France. Il a été sélectionné dans l’équipe nationale pour ses qualités de grimpeur, mais il est encore méconnu du grand public. La star de l’équipe de France à cette époque se nomme Antonin Magne, qui a déjà remporté un Tour de France. Au pied des Alpes, il détient d’ailleurs le maillot jaune avec une avance de huit minutes sur son plus proche rival : l’Italien Giuseppe Martano.