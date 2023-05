En 1923, un dessinateur prédisait la problématique du téléphone portable dans les salles de concert

Certaines personnes ont-elles le don de voyance ? On pourrait être tenté de répondre oui à la vue de ce dessin humoristique paru dans le Daily Mirror en 1919 qui imagine toutes les situations incongrues auxquelles pourrait sonner un téléphone portable, lorsque celui-ci serait inventé… Et parmi les lieux incongrus imaginés par le caricaturiste, nous retrouvons la salle de concert… Cela ne vous rappelle rien ?

"Pour le confort et le respect des artistes et des spectateurs, nous vous prions d’éteindre vos téléphones portables". Malgré cette annonce diffusée avant chaque représentation artistique, pièce de théâtre ou concert, il y a toujours un – voire plusieurs – spectateur qui fait fi de cette demande et perturbe la représentation avec la sonnerie de son GSM, que, généralement, dans la panique, il met plusieurs longues secondes à trouver.

Distraction ou total manque de respect, ce comportement est malheureusement bien trop fréquent dans les salles de concert et n’est pas sans rappeler le coup de sang du chef d’orchestre canadien Yannick Nézet-Séguin, qui a été obligé d’arrêter par deux fois le concert qu’il donnait à Philadelphie après avoir été dérangé par des sonneries de téléphone.

En 1919, à l’heure où les téléphones portables étaient encore de la science-fiction, un dessinateur et caricaturiste anglais, du nom de William Haselden, a imaginé plusieurs situations incongrues auxquelles un téléphone pourrait sonner si, d’aventure, on inventait un dispositif permettant d’avoir son téléphone en poche. Intitulé "When we all have pocket telephones", (Quand nous aurons tous un téléphone portable), la planche décrit plusieurs instants de la vie quotidienne qui viendraient être perturbés par la sonnerie d’un téléphone : alors que nous sommes en train de courir pour attraper notre train, lorsqu’il pleut, lorsque nous avons les mains pleines, lorsqu’on doit tenir un bébé dans les bras, lors de notre mariage OU ENCORE, lors d’un concert. Dans cette case, nous voyons donc un spectateur endimanché avec son costume et son nœud papillon, se faisant houspiller par ses voisins dérangés par la sonnerie de son téléphone. Une situation, si elle est imaginée il y a plus de 100 ans, est d’une actualité criante.