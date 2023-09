En 1849, Victor Hugo dénonçait la misère dans un discours vibrant et tristement actuel

Parce que la terre brûle et qu’il y a urgence à régénérer notre relation avec le monde, Musiq3 et Pascale Seys présentent la série podcasts "Si pas maintenant, quand ?", 22 lectures pour habiter la Terre et renouer avec l’ensemble du vivant. Une petite anthologie du vivant. 22 capsules proposées par Pascale Seys et Carine Bratzlavsky, et réalisées par Thierry Lequeux.