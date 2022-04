En 10 ans, le nombre de chocolateries a doublé en Belgique

Le jeune homme vient d'ouvrir sa chocolaterie. Elle fait partie des 755 établissements du pays. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Et la raison de cette hausse, c'est notamment l'envie de proposer un produit moins sucré et local. "Le but, c'est de proposer des produits faits maison, on essaye de travailler avec un maximum de petits producteurs locaux, dès que c'est possible, on le fait et on essaye de les mettre en valeur" explique le pâtissier-chocolatier.

Le Belge accroc au chocolat