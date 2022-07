Ému, Philipsen gagne enfin sur le Tour de France après 8 top-3 : "Je courais derrière cette victoire depuis longtemps"

Après une multitude de tentatives, Jasper Philipsen est enfin parvenu à décrocher la première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Le sprinteur belge de 24 ans avait déjà collectionné 6 podiums sur l’édition 2021 et avait encore manqué la victoire de peu cette saison avec une troisième puis une deuxième place en début de Tour de France.

Plus résistant que les autres purs sprinters dans les bosses, il s’est présenté dans une position idéale à Carcassonne pour offrir une première victoire d’étape à son équipe Alpecin – Deceuninck et une quatrième victoire à la Belgique après les succès de Lampaert et van Aert (2x).

"C’est incroyable ! Je sais ce que c’est de perdre sur un Tour de France mais cette fois-ci on y est arrivés ! C’est incroyable", a répété un Jasper Philipsen ému lors de l’interview d’après-course.

"Il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête", explique-t-il avant de retenir ses larmes devant la caméra. "C’est une victoire après laquelle on courait depuis longtemps. On a vraiment travaillé très dur pour cela. C’est un Tour très difficile et on a dû attendre jusqu’à l’étape 15 pour avoir cette opportunité mais on a continué à y croire. Je suis super heureux", a ajouté Philipsen qui a laissé couler quelques larmes dans les bras des membres de son staff après son interview.