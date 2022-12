Ému, Lionel Scaloni craque devant les caméras : "On joue pour notre peuple, pour l'honneur"

Ce n’est pas une nouveauté, l’Argentine respire le football.

Mais si les supporters avaient quelque peu perdu le goût de l’équipe nationale ces dernières années, un homme a rendu tout un peuple fier et heureux. Cet homme s’appelle Lionel. Lionel Scaloni.

Arrivé à la tête de la sélection en 2018 après le fiasco russe, personne ne donnait cher de sa peau. Mais à force de travail, de profil bas et de renouvellement d’une génération touchée par trois finales perdues en trois ans, l’ancien défenseur devenu coach a enchaîné une impressionnante série de 36 matches sans victoire entre 2019 et la défaite surprise contre l’Arabie saoudite en début de Mondial.

Une impressionnante série couronnée de deux titres (la Copa America 2021 et la Finalissima contre l’Italie quelques mois plus tard). Des titres qui coupent une série de 28 ans sans trophée, une éternité pour ce pays, et qui offrent également les premiers succès internationaux à son idole et capitaine, Lionel Messi.

Désormais, Scaloni est à deux petits matches d’inscrire son nom aux côtés de César Luis Menotti et Carlos Bilardo en tant que coachs vainqueurs d’une Coupe du monde avec l’Albiceleste. S’il en est conscient, l’homme de 44 ans garde profil bas et ne pense qu’à la demi-finale face à la Croatie.

Si l’Albiceleste n’a pas tout le temps rayonné durant ce Mondial et qu’elle a souvent dépendu d’un Messi au sommet de son art, ses supporters ont montré un soutien inconditionnel envers la Scaloneta. C’est bien simple, 13 000 kilomètres séparent Buenos Aires de Doha. Et pourtant, l’Argentine a joué à domicile durant tous les matches de sa Coupe du monde, alors que le pays de Diego Maradona connaît une crise économique depuis plusieurs années. "C’est émouvant, je ne peux que les remercier. Cette sélection joue pour les gens, pour l’honneur. On ne joue pas pour l’argent", entame Scaloni, avant de s’arrêter brièvement, les larmes aux yeux en accusant gentiment le journaliste. "Je suis ému à cause de vous maintenant".

L’ancien adjoint de Jorge Sampaoli partage le rêve des 45 millions d’Argentins et fera le nécessaire pour le réaliser. "On connaît l’effort des supporters, on a vu toutes ces images de nos fans. J’espère vraiment qu’on pourra les rendre heureux même si cela dépend de certaines circonstances. On va tout donner".

Pour poursuivre son rêve, la bande à Messi devra d'abord battre la Croatie de Luka Modric ce mardi sur le coup de 20h.