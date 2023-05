Emprunter pour acheter un vélo : les banques proposent de plus en plus de "prêts vélos"

Les ventes de vélos continuent à augmenter chez nous : + 19% en 2022 par rapport à 2021. Et certains types de vélos ont particulièrement la cote, comme le vélo-cargo électrique dont les ventes ont été multipliées par cinq. Mais ces vélos haut de gamme ont un prix et ça, les banques l’ont bien compris. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des "prêts vélos".

Chez Crelan et Axa Banque par exemple, les prêts vélos ont été lancés il y a cinq ans. Pour des sommes à partir de 2500 euros, le remboursement peut se faire sur 1 à 7 ans.