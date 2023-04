Emprisonnée 24 heures sur la Grand-Place de Tournai : la nièce d’Olivier Vandecasteele s’enferme pour demander sa libération

La petite cage de deux mètres sur deux est posée sur la Grand-Place de Tournai. C’est là, à deux pas du beffroi sur lequel trône le portrait géant de son oncle Olivier Vandecasteele, que Manon Brabant s’est emprisonnée ce samedi sur le coup de 18 heures.

La nièce de l’otage belge retenu depuis le 24 février 2022 en Iran mène une action symbolique de 24 heures. Elle veut clamer sa douleur aux autorités. "Aujourd’hui Olivier va très mal, les mots ne sont plus suffisamment forts pour exprimer sa souffrance. Et donc, mon but c’est qu’on puisse voir et s’imaginer ce qu’il vit là-bas", nous expliquait-elle avant le début de l’action.

A côté de la prison, une urne est posée pour récolter des lettres à adresser aux autorités. Les passants sont invités à prendre la plume pour demander une libération rapide d’Olivier Vandecasteele. La fin de l’action est prévue ce dimanche à 18 heures.