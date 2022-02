Emportés par la foule : Woodstock, la liberté pour toute une génération

Focus ce matin sur une fête gigantesque... Trois jours de concerts et de fête dans un champ... Woodstock !

Nous sommes le 15 août 1969. Dans les prairies d’un fermier du village de Bethel, au Nord-Ouest de New-York, 50.000 personnes sont attendues pour un festival de musique de trois jours...

Le nom du festival : Woodstock, du nom de la ville qui devait initialement accueillir l’évènement. Le slogan : three days of peace and music. Les gens affluent de partout. Très vite, les organisateurs sont dépassés. Les embouteillages à proximité du site sont monstrueux.

Quasi 500.000 personnes vont envahir la plaine. Le mythique festival Woodstock va enchainer les tuiles, mais aussi bâtir sa légende. Une légende sublime et grandiose, faite de cheveux longs, de rif de guitares, de jeunesse et de liberté.

Freedom, freedom. Liberté, liberté. C’est comme un hymne qui se dessine. Le mot brandi par toute une génération.