Emportés par la foule : Occupy Wall Street ou comment réinventer le capitalisme

Ce matin, on traverse l’Atlantique, direction New York. Où le mouvement Occupy Wall Street a changé le visage du cœur économique de la ville pendant de longues semaines...c’était en 2011.

C’est une série de Marie Vancutsem, avec Jonathan Rémy.

Zuccoty Park, New York. Nous sommes à quelques pas du cœur économique de la ville, Wall Street. Le sol est en béton. Des arbres plantés à intervalles réguliers et des bancs rythmes l’endroit, entourés d’immenses buildings. Sur le sol, des dizaines et des dizaines de sacs de couchage. Des affiches.

Un slogan. : " Nous sommes les 99% ", le pourcent restant étant constitué des plus riches.

Les manifestants restent là jour et nuit. Ils ont commencé à occuper les lieux le 17 septembre 2011. Ils n’ont aucune intention de quitter les lieux. Occupy Wall Street est né.