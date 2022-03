Emportés par la foule : Les rassemblements nazis ou comment galvaniser les foules

Emportés par la foule vous replonge dans les grandes manifestations qui ont marqué le 20 et le 21e siècle. On retourne dans les années 30-40, avec des rassemblements hors du commun... les rassemblements nazis. Orchestrés, parfaitement codifiés, c’était de vraies machines à manipuler les masses.

30 janvier 1933. Adolphe Hitler accède au pouvoir en Allemagne, il devient chancelier. Ce soir-là, le soir de la victoire, les images marquent les esprits.

Dans les rues de Berlin, le cortège est triomphal. Des hommes, chemises brunes, bottes aux pieds. Et dans leur main, des torches allumées. Des milliers de flambeaux, qui illuminent la nuit, au son régulier des bottes qui claquent le sol.L’ascension nazi est en marche, et avec elle son cortège de marches, rassemblements, évènements collectifs. Comme autant de points d’ancrage pour galvaniser les foules et réactiver la ferveur.

Une série de Marie Vancutsem et Jonathan Rémy.