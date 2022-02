Emportés par la foule : Les manifestations contre la guerre au Vietnam

On se replonge dans un mouvement qui a occupé une grande partie du monde occidental fin des années 60, les manifestations qui s’opposaient à la guerre du Vietnam. Evocation avec Marie Vancutsem, Bao-Anh Dinh et les archives de la Sonuma.

Bruxelles, mars 1968. Dans la capitale belge comme à peu près partout ailleurs dans le monde occidental, on se lève contre la guerre au Vietnam.

US go home, Yankee go home.