Emportés par la foule : Les jeunes descendent dans la rue pour le climat

On retourne dans un passé pas si lointain, avant la crise sanitaire. Nous sommes en 2019, et les jeunes descendent dans la rue pour le climat.

C’est une série de Marie Vancutsem, avec Jonathan Rémy.

Nous sommes devant la Gare Centrale, à Bruxelles. Il fait gris, en ce jeudi 10 janvier 2019. Gris et froid, mais ça ne refroidit par les jeunes amassés devant le bâtiment.

On est plus chauds, plus chauds que le climat

On saute, on crie des slogans. Des pancartes par dizaines sont brandies au-dessus de la foule. Avec des petites phrases, qui vont rester. There is no Planet B. Quand c’est fondu, c’est foutu. Ou encore, Make our planet great again.

Ce 10 janvier 2019, c’est la première grève scolaire des jeunes pour le climat en Belgique. Ils sont trois mille. Ce n’est que le début.