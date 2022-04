Emportés par la foule : les grands concerts, que se passe t-il avec nos émotions ?

On se laisse emporter par la foule, comme chaque mercredi, avec votre série ! Ce matin, on se plonge dans les grands concerts. 10 mille, 30 mille, 50 mille personnes qui hurlent, qui chantent ensemble, qui élèvent leur idole au statut de dieu vivant...

Que se passe-t-il dans la foule, que se passe-t-il avec nos émotions ?

C’est l’épisode du jour que Marie Vancutsem vous propose, avec Bao Anh Dinh

New York, 15 aout 1965. Nous sommes au Shea Stadium. C’est la toute première fois qu’un concert de rock est joué dans un stade de foot. Il y a plus de 55 mille personnes. Sur scène, les Beatles. Ils sont arrivés en hélicoptère. La foule est déchainée. Des hommes sautent par-dessus les barrières pour approcher la scène, puis sont plaqués au sol par des policiers. Ici, des femmes grimpent sur les grillages. Là, une adolescente tombe dans les pommes. Et surtout, surtout, tout le monde crie.

Le concert commence. Dans les gradins, l’euphorie est totale.