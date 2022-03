Emportés par la foule : Les gilets jaunes, des centaines de milliers de personnes mobilisées

Emportés par la foule, votre série du mercredi, revient sur les grandes manifestations, les rassemblements qui ont fait l’histoire...

On va vous parler des gilets jaunes, ce matin. On les voit encore de temps en temps, dans les manifestations pour la liberté par exemple...

Mais c’est en 2018-2019 que le mouvement démarre. Retour aux origines avec Marie Vancutsem & Jonathan Rémy.

Novembre 2018. En France, cela fait déjà quelques semaines que des gens se rassemblent, enfilant le fameux gilet jaune.

Ici, on occupe un rondpoint. Là, on improvise un barrage filtrant sur une sortie d’autoroute, là encore, on bloque l’accès d’un dépôt de carburant.

Le 17 novembre, la première grosse manifestation a lieu à Paris.