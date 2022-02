Emportés par la foule : La révolution en Iran, un vendredi noir

Direction l’Iran. En 1978 et début 1979, les rues de Téhéran sont envahies par la foule en colère. C’est la révolution iranienne, qui va aboutir à la chute du Shah et à l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini. Plongée dans nos archives avec Marie Vancutsem et Jonathan Rémy.

1978. Le Shah, les Iraniens n’en veulent plus. Cela fait des années que l’exaspération monte au sein de la population. Que des manifestations ont lieu.

Mesurées, d’abord. Menées par différentes franges de la population. Ici les laïcs libéraux, les commerçants des bazars de Téhéran. Là, le clergé. Les marxistes. Les étudiants. Ces différents groupes se rassemblent, face au Shah, leur ennemi commun. L’armée reste globalement calme. Mais le 8 septembre 1978, l’histoire bascule. C’est le Vendredi Noir.