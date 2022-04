Emportés par la foule : la mort du Roi Baudouin, un souvenir national

Chaque mercredi, on se laisse emporter par la foule... C’est votre série qui vous fait revisiter les grandes manifestations, les grands rassemblements qui ont fait l’Histoire.

Ce matin, retour en 1993, avec un évènement qui va secouer la Belgique tout entière : la mort du Roi Baudouin.

7 août 1993. Il y a du soleil. Sur la place des palais, une foule immense et calme se tient derrière les barrières nadar. Il y a des vieilles personnes. Des plus jeunes, des enfants attentifs sur les épaules. Les chevaux passent, les militaires... Le cercueil sort du Palais royal, soulevé par des mains gantées de blanc et recouvert du drapeau noir-jaune-rouge. Juste derrière le cercueil, une femme se tient droite, tout en blanc. La Reine Fabiola avance, entourée de la famille royale. Partout dans les rues, le long du parcours, les Belges rendent hommage au Roi Baudouin et l’accompagnent pour son dernier voyage.

C’est une série de Marie Vancutsem et Jonathan Rémy.