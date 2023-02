Emporter le caddie d’un supermarché ? Attention au système de blocage automatique des roulettes

Emporter le caddie d’un supermarché ? Ce n’est plus possible partout. De plus en plus d’enseignes ont installé un système de blocage automatique sur les chariots de leurs parkings.

Baptisé “Gatekeeper”, le principe est le même que celui des robots tondeuses : un câble souterrain délimite une zone à ne pas franchir, et quand ça arrive, les roues se bloquent instantanément.

L’avantage est double : pour l’enseigne qui installe le système Gatekeeper, cela lui permet d’éviter que la plupart des chariots ne disparaissent. Et pour les habitants du quartier, cela leur évite de retrouver des caddies abandonnés n’importe où.

Un investissement coûteux

L’invention n’est d’ailleurs pas nouvelle. Elle existe depuis 25 ans et est très répandue aux États-Unis. Chez nous, plusieurs enseignes ont aussi fait appel à la société Gatekeeper pour protéger ses chariots.

L’investissement est aussi coûteux. Comptez 15.000 à 20.000€ pour une surface de taille moyenne. Mais il est vite rentabilisé par la diminution drastique de chariots disparus. Gatekeeper revendique d’ailleurs plus de 90% de caddies qui resteraient bien en place après l’installation de leur dispositif.