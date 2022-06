Employée, indépendant et pensionné, ils manifesteront ce lundi car la vie est hors de prix

J’envisage une reconversion professionnelle à contrecœur

Pour s’y retrouver financièrement avec son métier dont il est profondément passionné, Gaëtan Mestag a été contraint de faire certains choix avec l’espoir de pouvoir continuer à soigner ses patients. Il nous livre avec un pincement au cœur qu’il pense de plus en plus à une reconversion professionnelle : " Personnellement, je réduis mon rayon d’action à deux communes pour éviter de faire trop de kilomètres. J’ai réduit mes dépenses, je rationne, et je travaille différemment. Parfois, je regarde autour de moi ce que je pourrais faire pour gagner ma vie d’une autre manière et d’être mieux payé. Comme beaucoup de mes collègues, j’envisage une reconversion professionnelle à contrecœur. En le faisant, on se rend compte que les soins de santé de demain seront encore plus tendus. "

" On est malgré tout inquiet. On quitte une profession qu’on aime ! Moi, cela fait 19 ans que je pratique ce métier que j’aime. Je ne me vois pas en changer, mais la situation m’y fait réfléchir. "

Après avoir tiré la sonnette d’alarme depuis une quinzaine d’années, Gaëtan et de nombreux collègues manifesteront pour protéger leur profession et les soins de santé de leurs patients en espérant d’être enfin entendus par les pouvoirs politiques.