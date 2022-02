Emploi : les patrons seraient moins exigeants sur les "compétences requises" des candidats

La responsable : la reprise de l’économie. Celle-ci accentue les pénuries de main-d’œuvre dans pas mal de secteurs. Les entreprises doivent donc faire plus d’efforts et parfois, c’est vrai, abaisser un peu leurs exigences, notamment sur l’expérience professionnelle demandée.

Mais cela signifie-t-il aussi que les employeurs sont de plus en plus souvent prêts à former un minimum les futurs salariés ? Oui, c’est très clair, si on engage quelqu’un sans expérience, par définition, il faut le former. Pour beaucoup d’entreprises, c’est néanmoins une contrainte supplémentaire dont elles se seraient sans doute passées. Sébastien Delfosse est le directeur général de Manpower Belgique : "C’est plus par contrainte que par véritablement changement de mentalité. Si on regarde le marché du travail d’il y a 50 ans, par exemple, il était beaucoup plus logique pour les entreprises, à la limite, d’engager quelqu’un et de le former. Tandis que ces 10-15 dernières années, était venu le mythe ou le culte d’avoir quelqu’un — excusez-moi l’expression — qui soit jeune mais très expérimenté. Donc, aujourd’hui, la pénurie de main-d’œuvre incite peut-être de nouveau les entreprises à avoir plus un focus ou une attention sur la personnalité, sur la motivation des candidats, quitte à un peu plus former ou à compenser un manque d’expérience simplement par le fait que la personne apprendra elle-même".