Emploi : le secteur du verre doit-il encore avoir un avenir en Wallonie ?

Est-ce à dire qu’un travailleur du verre peut se transformer rapidement en travailleur de biotechnologies ? Pour Maxime Paquay, c’est loin d’être illusoire : "je crois que la meilleure reconnaissance qu’on puisse accorder à un ouvrier du verre, c’est de lui faire confiance, de le former ou de le reformer et de lui proposer ensuite autre chose, quelque chose d’enthousiasmant", remarque le journaliste. Il rappelle que lors du licenciement collectif chez Caterpillar, un grand nombre d’ouvriers avaient été reconvertis vers le secteur de la chimie notamment.

Reste que les pouvoirs publics ont tout de même dépensé 50 millions d’euros en recherche et développement chez AGC… Une innovation perdue ? "Au rayon calculs et en termes d’argent perdu, on ferait sans doute mieux de s’indigner du sous-financement chronique de nos universités et de la recherche, parce que c’est ça qui peut créer, si c’est correctement financé, les conditions d’une économie qui fonctionne à long terme", affirme Maxime Paquay.