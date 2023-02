Emploi : le "rage applying", le nouveau "quiet quitting" ?

"Je me suis énervé au travail et j'ai postulé avec rage à 15 emplois. Et puis, j'ai trouvé un emploi qui m'a donné une augmentation de 25.000 dollars et c'est un endroit génial pour travailler. Alors continuez à faire des 'demandes furieuses', ça va arriver", explique l'utilisatrice Redweez sur TikTok dans une vidéo qui cumule plus de 2,3 millions de vues.

Des vidéos datant de 2022 abordaient déjà ce sujet. "Postuler pour un nouveau poste parce que vous êtes frustré par votre salaire, votre directeur, vos collègues sont des raisons ancestrales pour lesquelles les employés ont toujours cherché à changer de travail", a déclaré Amy Zimmerman, directrice du personnel chez Relay Payment à CNBC.

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont assimilé ce phénomène au "quiet quitting". Une vision qui n'est pas forcément partagée par tous les utilisateurs du réseau social : "'Quiet quitting' : je fais ce pour quoi vous me payez. 'Rage applying' : je ferai plus pour quelqu'un qui me paie plus", a commenté un utilisateur de TikTok sur une vidéo à propos de ce concept.