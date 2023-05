Emploi : le gouvernement flamand impose l’inscription au VDAB des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale

Dans le même temps, les pouvoirs locaux de Flandre seront encouragés à activer davantage de bénéficiaires du revenu d’intégration, en échange d’une enveloppe globale de 20 millions d’euros en 2023 et 2024, ont annoncé lundi les ministres flamands des Affaires intérieures, Bart Somers (Open Vld), et du Travail, Jo Brouns (CD&V). Sur les plus de 40.000 bénéficiaires du revenu d’intégration en Flandre, 22,5% trouvent un emploi après un an, malgré un accompagnement actif vers l’emploi pour la plupart d’entre eux. Ce sont les CPAS qui sont responsables de l’accompagnement des bénéficiaires du revenu d’intégration. Le VDAB joue également son rôle.