Emploi : le Forem veut inciter les Wallons à postuler en Flandre

Le Forem lance une semaine spéciale Flandre. L’Office de l’Emploi veut inciter les Wallons à postuler au nord du pays. 5500 postes sont disponibles. Nous nous sommes rendus dans une entreprise de Tongres qui emploie déjà des francophones.

J’ai fait un stage d’un mois pour apprendre le néerlandais, et puis j’ai réussi à avoir un poste

A Tongres, il y a quelques années, Kervyn Jamaigne a décroché un emploi dans l’entreprise Raja, spécialisée dans le secteur de l’emballage. Aujourd’hui, il est le concepteur du catalogue de la société : "Ça fait 7 ans que je suis ici. A l’époque, je n’avais pas d’emploi. J’ai fait un stage d’un mois avec le Forem pour apprendre le néerlandais, et grâce à mon avancement, à mes progrès et aux contacts, j’ai réussi à avoir un poste ici."

"Nous sommes distributeurs d’emballages" explique Bart Lambrecht, directeur du marketing. "Avec nos 100 collaborateurs, on prépare toutes les commandes et on les expédie vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse."

Pour effectuer toutes ces opérations, Raja engage et le fait savoir aux demandeurs d’emplois wallons via le site du Forem.

5500 postes disponibles en Flandre

Et cette société n’est pas la seule. De nombreuses entreprises flamandes sont à la recherche de multiples profils. "Rien que sur le site du Forem, on a déjà plus de 5500 offres d’emploi qui font référence à un emploi en Flandre" précise Bastien Pechon, du service communication du Forem.

Regardez ci-dessus notre vidéo.