Emploi : l'indexation de 11% des salaires ne fait pas les affaires des PME

En effet, l'indexation moyenne des salaires est particulièrement élevée cette année : 11%, fixé à la fin du mois de janvier. L'industrie, l'horticulture, l'horeca, la construction... Beaucoup de salariés sont concernés. "Il y a deux systèmes principaux, rappelait Vassilios Skarlidis, expert chez SD Worx ce mardi dans Matin Première. Le premier, qui est une indexation automatique de manière "aléatoire" quand on dépasse un certain seuil, peut intervenir en mars ou en octobre, avec un pourcentage indéterminé. Le deuxième, que l'on connaît, intervient à un moment précis avec un pourcentage précis."

Alors, certains employeurs rêvent d'une indexation plus régulière, et surtout progressive. "Le système tient la route dans la mesure où il se base sur un indice santé et juste derrière sur un indice des prix à la consommation, note Vassilios Skarlidis. Cela permet aux employeurs de capitaliser leurs fonds en sachant qu'il y aura une indexation à préparer". En revanche, le premier système aléatoire est beaucoup plus difficile à préparer. Le système avantage donc plutôt les salariés.