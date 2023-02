Emploi des plus de 60 ans : Karine Lalieux veut mieux responsabiliser les entreprises

L’âge est une cause de discrimination en matière d’emploi en Belgique et le taux d’emploi des personnes de plus de 60 ans est très faible, souligne Karine Lalieux : "On a dit aux gens qu’ils devaient travailler jusque 66 ans, puis jusque 67 ans. On élimine les possibilités de prépension, on voit qu’il y a une masse de personnes en invalidité et on met la responsabilité sur le travailleur en exigeant un certain nombre de périodes de travail pour avoir accès à la pension minimum ou à la pension anticipée. Je veux une coresponsabilité entre le travailleur et l’employeur. Je dis aux employeurs : faisons un plan pour garder ou engager les 60 plus. Et si on voit que le pourcentage dans votre secteur est moins élevé que dans les autres secteurs, vous payerez une petite cotisation pour financer les pensions. Tout le monde doit collaborer pour que les 60 plus puissent s’épanouir dans leur travail quand ils en ont la capacité physique et psychologique".

Par rapport à la réforme des pensions actée en juillet dernier, Karine Lalieux déclare enfin "nous la corrigerons pour protéger au maximum les femmes et leur carrière".