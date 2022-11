Emploi des personnes handicapées : les administrations ne respectent pas les quotas imposés

Aloys est atteint d’une malformation cérébrale depuis sa naissance.

Deux ans après avoir achevé son parcours de formation, il désespère de trouver du travail. Ses lettres de candidature sont toutes refusées.

À force de séances de kiné, il est parvenu à être de plus en plus autonome. Il marche et devrait même obtenir son permis de conduire dans quelques mois.

Du côté de la main gauche, ce n’est pas terrible, et surtout la parole est compliquée. Mais devant un ordinateur, il se débrouille pas mal : "Je l’ai monté moi-même, je dessine aussi, à la main et sur l’ordi. Ça prend des heures. Mais ça, c'’est mon but : dessiner, créer des mangas. J’aime aussi l’informatique et je connais le logiciel Adobe "