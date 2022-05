Emploi : des nouvelles méthodes de recrutement parfois surprenantes

Dans son discours sur l'Etat de l'Union, le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo (PS) a rappelé l'importance de relancer l'emploi en Wallonie. Alors qu'en Flandre, on atteint le plein emploi, on compte 190.000 chômeurs au sud du pays. Et pourtant, tous les patrons peinent à recruter. Ils sont donc amenés à développer des méthodes parfois très surprenantes...