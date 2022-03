Empires, mondialisation et chemins de fer : l’exposition Open Fields sur les traces de Charles Quint au Musée des Beaux-Arts de Tournai

Le règne de Charles Quint s’étend, au 16e siècle, sur deux continents qui comptent de nombreux territoires : il s’agit d’un des premiers empires globalisés. Des décennies plus tard, à partir du 19e siècle, le processus de globalisation est poussé encore plus loin, puisque les chemins de fer se développent et permettent de faire circuler objets et marchandises. Laine, espèces végétales et œuvres se croisent dans les wagons, posant les bases d’un monde en permanente communication, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Dans cette exposition, le parcours à travers une Europe ferroviaire du tableau L’Abdication de Charles Quint permet d’évoquer de nombreuses questions, liées au développement économique mais aussi à d’autres thématiques chères à l’artiste, comme la mondialisation et le colonialisme.