Empire Inca : une vision inédite !

En novembre 2021, Peter Eeckhout a publié un ouvrage intitulé " Patrimoine mondial en péril " aux éditions Passés/ Composés. Il présente des sites aussi exceptionnels que Palmyre, Angkor, Giza, Délos, Nazca, Carthage, ou encore, parmi bien d’autres, Venise et Pompéi… Des sites menacés par ce qu’il nomme " les sept plaies " du patrimoine archéologique mondial : urbanisation, pillages, tourisme de masse, destructions volontaires, négligence, restaurations abusives, et changements climatiques. L’archéologue insiste sur la protection indispensable de ces sites remarquables, et sur l’exigence d’étudier et de documenter ce qui ne pourra pas être sauvé ! Une façon de lancer l’alerte pour que " le 21e siècle ne soit pas celui de la fin des ruines ! "

Ecoutez ici l’interview de Peter Eeckhout par Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS le 28 janvier 2023.

Un ouvrage récent, coécrit par Peter Eeckhout, "Agua, Tecnologia y ritual " publié aux éditions Rafael Valdez porte sur la fonction et la cosmologie hydraulique dans le monde pré-hispanique. Réalisé en collaboration avec Milton Luján et Kevin Lane, le livre se base sur les actes du Symposium international, organisé à Lima en 2018, et dédié à la thématique de la technologie et du culte liés à l’eau dans la culture andine.

Peter Eeckhout est membre de la Society for American Archeology, du Colegio de Arqueólogos del Perù et membre fondateur du réseau européen de coordination scientifique " Past crises in the Americas " (CNRS). Il est aussi membre du conseil de direction en charge des fouilles à l’étranger pour le Centre de recherches en archéologie (CReA) de l’ULB.

De 2016 à 2018, il a développé avec Arte, la série de documentaires " Enquêtes archéologiques ". Il poursuit depuis cette carrière parallèle dédiée à la vulgarisation scientifique, en contribuant à plusieurs documentaires télévisés.

Consultez les publications de Peter Eeckhout sur Academia.