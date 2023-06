"Empire Inca L’histoire révélée" : un documentaire Arte au cœur d’une des civilisations les plus importantes du continent américain

Documentaire qualifié de "série de petites gifles bienfaisantes aux idées reçues" par Françoise Barré, il revient sur l’une des civilisations les plus importantes du continent Américain : Les Incas. Depuis leur capitale Cuzco, ils ont conquis en une centaine d’années un territoire démesuré allant des côtes pacifiques de l’Equateur jusqu’à l’actuel Chili. Comptant plus d’une centaine de peuples et plus de dix millions d’habitants, la population Incas sera décimée par les conquistadors à partir de 1532. 90% de son peuple sera exterminé et les survivants seront soumis. Une chose est sûre, aujourd’hui notre imaginaire historique s’est construit autour des chroniques espagnoles écrites par les vainqueurs. Le documentaire va secouer ces certitudes et contribuer à redonner aux Incas leur propre voie.