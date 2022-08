Empêcher les caravanes sur le zoning geothermia : l’IDEA fait appel aux agriculteurs

Des gens du voyage se sont à nouveau installés sur le zoning geothermia à Ghlin, le long de l’autoroute, près de Mons. Ils ont pris place sur des terrains qui appartiennent à l’IDEA. L’intercommunale compte faire appel à des agriculteurs pour empêcher les communautés itinérantes d’élire domicile tous les ans au même endroit.

Il y a en ce moment une cinquantaine de caravanes installées dans ce zoning. Et c’est chaque année la même chose : il faut convaincre cette communauté itinérante d’aller s’installer ailleurs. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits prévus pour les gens du voyage; il existe un terrain prévu à cet effet à Ghlin, mais il présenterait de gros inconvénients (humidité du sol, charroi environnant). Et c’est donc systématiquement le zoning geothermia qui sert de terrain de camping pour des dizaines de caravanes. On en a compté parfois jusque 300 en même temps ces dernières années. Avec les problèmes que cela engendre : d’abord il s’agit d’une occupation illégale. C’est un terrain privé. Et ensuite, se pose la question des déchets qu’il leur arrive de laisser sur le site.

IDEA ne peut pas bloquer l’accès au terrain puisqu’il est occupé actuellement par l’entreprise façozinc.

Quel sera le rôle des agriculteurs ?

Il se fait qu’IDEA a des conventions avec des agriculteurs de la région. L’idée est qu’ils cultivent les terrains du zoning. Qu’ils les labourent et qu’ils y sèment du blé par exemple, ou du colza (une plante d’hiver, qui fleurit au printemps sous forme de petites fleurs jaunes). Tout bénéfice pour les agriculteurs puisqu’ils pourront cultiver ces terres gratuitement. En attendant, les procédures d’expulsion ont été lancées pour faire évacuer les caravanes.