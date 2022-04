"Emotional damage!" : l’histoire derrière l’un des "mèmes" les plus célèbres des réseaux sociaux

Le mème est un phénomène culturel dont le nom est issu d’une francisation de l’anglais '"Internet meme". Il s’agit d’un concept simple qui est diffusé sur les plateformes digitales sous différentes formes. Le concept ou l’idée peut être décliné sous la forme d’une photo, d’un GIF, d’une vidéo, d’un site Internet, d’une séquence TV ou d’un film, d’un hashtag, d’un personnage récurrent, ou simplement d’une phrase ou d’une "punchline".

Inventé par le biologiste et spécialiste du comportement animal Richard Dawkins dans les années 1970, le mème est un élément culturel qui se transmet de personne en personne. Il postule que la transmission de ces éléments culturels est soumise à des mutations, à l’instar de nos gènes.

Comme le notent nos confrères du Monde, la définition de Dawkins est donc large, et peut s’appliquer à presque toutes les productions de l’esprit humain. Cependant "avec le développement du Web, le mot acquiert un sens plus restreint dans le langage courant : celui d’un objet culturel, le plus souvent humoristique, qui se diffuse très vite au sein d’une communauté en ligne, chacun des membres de cette communauté pouvant se réapproprier l’objet et en créer sa propre version".