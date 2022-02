Emotion pure en finale de la CAN : les larmes de joie du réserviste sénégalais Moustapha Name

Le foot, le sport en général, c'est de l'émotion. Comment en douter encore, à la vue des ces images prises au moment fatidique du dernier tir au but, hier en finale de la CAN entre le Sénégal et l'Egypte ?

Des larmes de tristesse cruelle pour l'équipe égyptienne emmenée par Mo Salah.

Des sanglots dans la bouche des commentateurs de la télévision sénégalaise, pour ce qui est la première victoire en Coupe d'Afrique pour les Lions de la Teranga.

Et enfin, et surtout, cette image de Moustapha Name, qui craque complètement... alors même que le médian sénégalais du Paris FC (Ligue 2) n'a pas disputé la moindre minute de cette CAN, vivant de la banquette le parcours victorieux de ses équipiers.

Mais en sport, si on perd ensemble, on gagne aussi ensemble. Jusqu'au bout de ses forces. Jusqu'au bout de l'émotion.